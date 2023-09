Mattia Croci-Torti rsi.ch

YB.

Dopo aver superato il Lancy in Coppa, il Lugano è pronto a calarsi nella Conference League in una settimana che culminerà con lo scontro del Wankdorf con l’ Tre competizioni diverse in un breve lasso di tempo che però non sembrano preoccupare Croci-Torti. «Se il programma è carico è perché ce lo siamo meritati ed essere qui è un onore», ha spiegato il mister bianconero alla vigilia della sfida con il Bodo/Glimt, in programma a Zurigo giovedì alle 21h00 e in diretta su Rete Uno. «Sappiamo che i norvegesi giocano un gran calcio, ma noi non penseremo solo a difendere».

