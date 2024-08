Geubbels KEY

andata del 3o turno delle qualificazioni alla Conference League.

Swisstxt

Il San Gallo si è imposto per 2-0 contro lo Slask Worclaw nell’ Un vantaggio che gli uomini di Maassen dovranno difendere tra una settimana in Polonia. Al kybunpark Goertler e compagni non hanno disputato una partita perfetta ma hanno avuto in mano per tutto l’incontro il pallino del gioco. Il vantaggio di Akolo dopo soli 5’ ha dato fiducia ai padroni di casa, che prima della pausa hanno raddoppiato con Geubbels. Nella ripresa il punteggio non è più cambiato nonostante l’entrata del nuovo acquisto Csoboth.

Swisstxt