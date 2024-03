Quincy Promes con la maglia del suo attuale club, lo Spartak di Mosca. KEYSTONE

Il calciatore olandese dello Spartak Mosca, Quincy Promes, sul quale pendeva una condanna a sei anni di carcere ma era al sicuro in Russia, ora è stato arrestato a Dubai. L'Olanda ne ha chiesto l'estradizione.

Hai fretta? blue News riassume per te Quincy Promes, attaccante dello Spartak Mosca, è stato condannato a sei anni di carcere per contrabbando di cocaina.

L'Olanda non poteva chiedere l'estradizione alla Russia in quanto tra i due Paesi non ci sono accordi in tal senso.

Per l'attaccante non si tratta dei primi guai con la giustizia: nel 2020 era stato condannato per aver accoltellato un cugino.

Ora il 32enne si trova a Dubai, dov'è stato arrestato per un «reato locale».

La Procura olandese chiede dunque l'estradizione agli Emirati Arabi Uniti. Mostra di più

Un mese fa i media olandesi avevano pubblicato la notizia della condanna a sei anni di carcere di Quincy Promes - ex giocatore della nazionale arancione - per aver contribuito al contrabbando di 1'363 kg di cocaina.

Temendo di essere arrestato dalla polizia del suo Paese, il calciatore non si è recato in tribunale per ascoltare la sentenza e finora non è stato estradato dalla Russia.

Il 32enne, che da tempo gioca per lo Spartak Mosca, non poteva essere estradato in quanto tra i due Paesi non vi sono accordi in tal senso. Ora però, le cose sono cambiate.

Arrestato a Dubai per un «reato locale»

Infatti la Procura olandese ha annunciato che chiederà l'estradizione di Promes agli Emirati Arabi Uniti. Il calciatore, sottoposto a mandato d'arresto internazionale, si trova agli arresti domiciliari dall'inizio di marzo, secondo diversi media, in un hotel di lusso a Dubai. È stato arrestato quasi due settimane fa in questa città per un «reato locale».

L'emittente pubblica NOS, citando i media russi, ha riferito che Promes è stato arrestato all'aeroporto di Dubai il 1° marzo per essere fuggito dalla scena di un incidente stradale.

Il calciatore si trovava a Dubai per un ritiro con il suo club. Il resto della sua squadra era tornato in Russia, ma Promes è stato arrestato e portato alla stazione di polizia, secondo NOS.

«Confido in dio non negli uomini»

Nel suo ultimo post su Instagram (8 febbraio) il calciatore ha pubblicato due foto, una di lui all'interno di un veicolo, la seconda lo mostra incrociare le dita: «Confido in dio non negli uomini», il solo commento alle immagini.

Avrà bisogno di un aiuto divino

Al giocatore dello Spartak Mosca non rimane certo altro che pregare, perché se gli Emirati dovessero estradarlo in Olanda, la sua carriera sarebbe finita: nel suo Paese lo aspettano infatti sei anni di prigione.

Il giovane uomo inoltre è anche recidivo: era già stato condannato a 18 mesi di carcere per aver accoltellato un cugino a causa di una collana rubata nel 2020.