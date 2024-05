Che fine ha fatto la tennista italiana Camila Giorgi?

Camila Giorgi ha deciso di smettere, in silenzio. KEYSTONE

Il nome di Camila Giorgi è apparso martedì sulla lista dei tennisti ritiratisi dall'attività agonistica. Senza dire o scrivere una parola, senza postare nessun messaggio sui social, la 32enne è semplicemente scomparsa.

Camila Giorgi è uscita dal circuito tennistico femminile (WTA) in punta di piedi, senza dire o scrivere una parola.

Martedì, il nome della tennista è apparso formalmente sulla lista dei giocatori ritirati dell'International Tennis Integrity Agency (ITIA).

Scesa al numero 116 della classifica WTA, l'italiana aveva vinto l'ultimo torneo lo scorso anno, il Merida Open 250 WTA in Messico. La 32enne ha partecipato di recente al Miami Open, vincendo due partite. In stagione ha disputato cinque eventi, con un bilancio di 3 vittorie e 5 sconfitte.

Non risponde nessuno

A partire da mercoledì pomeriggio non ha pubblicato alcun messaggio sui suoi social media né ha affrontato la questione con i media.

Dichiarandosi ritirata, la Giorgi dovrà rendersi disponibile per i test antidoping fuori competizione per almeno sei mesi - questo per assicurarla se dovesse cambiare idea in futuro.

Secondo «Sportmediaset», la WTA ha provato a contattarla telefonicamente, ma nessuno a risposto al cellulare, nemmeno il papà, suo allenatore.

La moda invece del tennis

La ragazza nata a Macerata, non ha mai nascosto di voler abbandonare il tennis per darsi alla moda, seguendo le orme della madre.

Giorgi ha vinto quattro titoli nel WTA Tour. Il primo risale al 2015, su erba, mentre il suo più grande successo è arrivato sei anni dopo, quando a Montréal, aveva battuto Karolina Pliskova, vincendo il Masters 1000.

In fatto di Gran Slam invece, ha raggiunto i quarti a Wimbledon nel 2018, gli ottavi a New York e Parigi, nel 2013 e rispettivamente 2022.