Juventus Keystone

La Juventus ha conquistato per la 15a volta nella propria storia la Coppa Italia sconfiggendo in finale l'Atalanta per 1-0.

Swisstxt

Decisivo il gol di Vlahovic dopo soli 4', con la Dea che poi per tutta la partita ha provato a scardinare il muro bianconero trovando però solo un palo con Lookman. Un legno l'ha colpito anche la Vecchia Signora: Miretti ha preso la traversa. Per Allegri si tratta del quinto trofeo (record) mentre per Gasperini e i suoi questo è il terzo ko negli ultimi 5 anni dopo quelli con la Lazio nel 2019 e ancora con la Juve nel 2021.

Swisstxt