Gambarogno-ACB del 2019 TP

Dal sorteggio per i 1/16 di Coppa Svizzera è uscito un derby ticinese tra Gambarogno-Contone e Bellinzona, che si erano già sfidati nel 2019 in entrata di torneo (5-0 per i granata).

Swisstxt

La sfida più prestigiosa toccherà al Paradiso che ospiterà il San Gallo, mentre l'unica squadra cantonale in trasferta sarà il Lugano, impegnato sull'ostico campo del Rapperswil (PL). A spiccare sono pure le cinque sfide che opporranno formazioni di Challenge League a compagini di Super League, a partire da un Thun-Grasshopper rivincita dello spareggio di promozione/retrocessione di qualche mese fa.

Swisstxt