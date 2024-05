Haris Seferovic (sinistra) e Breel Embolo con la maglia della Nazionale svizzera nel 2016. (KEYSTONE/Ennio Leanza) KEYSTONE

Chi segnerà i gol della Nazionale svizzera agli Europei di calcio in Germania? Prima dell'annuncio della squadra di venerdì 17 maggio, l'allenatore Murat Yakin parla dell'organico in attacco.

Il dubbio maggiore per la Svizzera riguarda il terminale d'attacco, il bomber.

Nelle ultime cinque partite sono state segnate solo tre reti.

Chi segnerà per la Nazionale in Germania?

Le speranze sono riposte in Breel Embolo, che è stato in grado di giocare di nuovo dopo un lungo infortunio.

Ma potrebbe tornare utile anche una vecchia conoscenza: Haris Seferovic. «La porta non è mai stata chiusa per lui», ha detto Yakin. Mostra di più

I Campionati Europei si avvicinano: mancano poco più di cinque settimane alla prima partita del girone della Svizzera a Colonia.

Il primo incontro degli uomini convocati da Murat Yakin è fissato per il 27 maggio.

Ma chi sono i giocatori che rappresenteranno la Svizzera al 17esimo Campionato Europeo?

«Il quadro è pronto», ha detto il selezionatore in un'intervista a Keystone-SDA. «C'è ancora un po' di spazio di manovra».

E si pensa più che altro all'attacco, a coloro che dovranno segnare i gol.

Breel Embolo

Breel Embolo, l'attaccante che è sempre stato un membro affidabile della Nazionale, è tornato in campo da qualche settimana. Con i suoi quattro gol nelle ultime sei partite in rossocrociato, ha aiutato la squadra a ottenere importanti vittorie contro Spagna, Repubblica Ceca, Camerun e Serbia.

Ma, il 27enne non ha praticamente giocato nel corso di questa stagione. Dopo la rottura del legamento crociato, ha collezionato solo 4 presenze parziali con il Monaco, a fine stagione, mettendo a segno una rete.

Per il ct della Nati è quindi chiaro che non può fare a meno di Embolo. «Breel sarà presente agli Europei», ha detto.

A patto, ovviamente, che non subisca contrattempi nelle partite rimanenti. Di recente l'attaccante ha fatto notizia soprattutto fuori dal campo. Il suo nome è comparso in cause giudiziarie relative a minacce e a presunti certificati Covid falsificati.

Ma l'allenatore della Nazionale non vuole entrare nel merito. «Sono storie che sono accadute qualche anno fa». Embolo è ora «più vecchio e più maturo». Il 49enne dubita che i tifosi lo possano abbandonare: «Non appena segnerà il suo primo gol agli Europei, molte cose saranno dimenticate».

Certo è che non si può fare affidamento solo su un giocatore che ha saltato quasi tutta la stagione. Il fatto che nomi come Haris Seferovic e Joël Monteiro siano stati recentemente citati dimostra quanto sia difficile la situazione.

Seferovic e Monteiro

Il primo dei due ha giocato solo mezz'ora nelle partite di qualificazione e non è più stato preso in considerazione dopo il suo trasferimento negli Emirati Arabi Uniti. Il secondo invece, non ha ancora il passaporto svizzero.

Haris Seferovic, 32 anni, ha giocato 93 partite con la Nazionale svizzera, segnando 25 gol. KEYSTONE

«La porta non è mai stata chiusa per Haris», ha ribadito Yakin. Per il 32enne vale lo stesso discorso fatto per gli altri: «Li osserviamo ogni fine settimana e raccogliamo dati su tutti i giocatori».

L'attaccante svizzero è ancora in corsa per il titolo nazionale saudita con l'Al-Wasl. In stagione ha messo a segno nove gol in 21 partite di campionato.

Ma quanto valgono?

Yakin spiega che questi fattori sono inclusi nella valutazione interna. A favore del 39enne internazionale, invece, c'è il fatto che è molto conosciuto all'interno della squadra.

Tabakovic ha scelto la Serbia

C'è un attaccante svizzero che sta per vincere il titolo di capocannoniere del campionato con 21 gol. SI tratta di Haris Tabakovic, attaccante dell'Hertha BSC, club di seconda Bundesliga che a novembre dello scorso anno aveva deciso di vestire la maglia della Bosnia - non avendo trovato sbocchi nella Nazionale svizzera.

Haris Tabakovic, nel 2015, con la maglia della Nazionale svizzera U21. KEYSTONE

Tuttavia, Yakin non ha rimpianti per non aver dato una chance all'attaccante. «Haris compie 30 anni quest'anno e gioca nella seconda Bundesliga. Non dico che il campionato sia scadente. Ma che tipo di segnale sarebbe stato per i nostri giovani attaccanti la sua convocazione dopo la Coppa del Mondo?».

Largo ai giovani

In tal senso il ct cita i vari Zeki Amdouni, Noah Okafor, Ruben Vargas, Andi Zeqiri e Dan Ndoye.

Per lui e per l'ASF era una priorità integrare ancora di più questi giovani giocatori nella squadra.

Per questo motivo Yakin conterà probabilmente su alcuni di questi giovani da affiancare a Embolo, ma come ha ripetuto lui stesso, «c'è ancora un po' di spazio di manovra».