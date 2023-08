Sguardo rivolto a campionato e Conference League rsi.ch

Ci teniamo stretta la Conference League, ce la siamo meritata.

«Non partecipare all'Europa League dispiace», ha detto Mattia Croci-Torti dopo la sconfitta del Lugano con l'Union Saint-Gilloise, «ma queste due partite ci serviranno molto da lezione per il nostro percorso europeo». « Dovremo però imparare, studiare e farci trovare pronti fra tre settimane», ha sottolinato il mister bianconero. Per capitan Jonathan Sabbatini «la partita è stata impostata in un certo modo, ma non avremmo dovuto farlo così. Va bene lo stesso, sono errori che ci faranno crescere».

