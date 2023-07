Ci siamo Ti-Press

Sono cinque i giocatori sui quali Croci-Torti non potrà contare mercoledì a Losanna, contro lo Stade, in occasione del debutto stagionale del Lugano.

Sono il neoacquisto Marques e i noti infortunati Mai, Mahou, Osigwe e Durrer. «Al momento sono estremamente contento di chi ho», ha detto il mister bianconero, anche pensando al mercato che potrebbe ancora mutare l'organico, «questa squadra può davvero fare bene».

«Arriviamo alla prima di campionato belli carichi e concentrati», ha sottolineato il Crus. «Di certo non andremo a Losanna per fare una passeggiata. Non vedo l'ora di iniziare».

Swisstxt