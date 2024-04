Mattia Croci-Torti lancia la sfida del Lugano contro il GC Ti-Press

La rincorsa alla vetta della Super League del Lugano, passerà sabato da Zurigo.

Swisstxt

A 2 giornate dalla fine della 1a fase, i bianconeri sfideranno al Letzigrund il GC, contro i quali non hanno ancora vinto quest'anno (1 punto su 6). «Abbiamo lavorato concentrati, con intensità e con qualità. L'obiettivo è vincere, ma dovremo fare attenzione visto che il GC non è una brutta squadra e con il cambio di allenatore tutti vorranno mettersi in mostra alzando il livello», ha dichiarato Croci-Torti.

Tra le fila dei ticinesi sicuri assenti Hajdari (squalificato), Vladi, alle prese con una lombalgia, e Hajrizi.

