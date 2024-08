Mattia Croci-Torti TP

Sono grandi squadre del calcio turco ma anche di quello continentale, con grandi individualità.

Giovedì sera terzo confronto diretto in un anno tra Lugano e Besiktas, questa volta per il playoff di Europa League, con i bianconeri freschi anche della sfida con il Fenerbahce: « Ma possiamo metterli in difficoltà», ha dichiarato Croci-Torti. Gli avversari possono contare su Immobile: «Ha caratteristiche diverse da Dzeko ma lo stesso fiuto del gol». I bianconeri non faranno però barricate: «Il gioco offensivo è la loro specialità, ma noi avremo lo stesso atteggiamento di sempre».

