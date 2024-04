Mattia Croci-Torti KEY

Sono soddisfattissimo.

Swisstxt

« Arrivare in finale per la terza volta di fila è qualcosa di incredibile», ha esordito Mattia Croci-Torti ai microfoni della RSI. «Se lo meritano tutti i tifosi del Lugano, che ci sostengono sempre e sono venuti in tantissimi anche oggi, ma sono contento anche per lo sport ticinese. Stavolta la dobbiamo vincere e ci prepareremo al meglio». «Noi siamo stati un po' molli all'inizio, ma poi siamo stati una grande squadra e la partita è stata gestita come sappiamo fare. Solo le squadre forti arrivano in finale tre volte di fila. Siamo nella storia, godiamocelo».

