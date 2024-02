Bianconero

Il Grasshopper ha annunciato l’arrivo sino al termine della stagione di Steven Deana.

Il portiere andrà a prendere il posto del secondo estremo difensore delle Cavallette Manuel Kuttin, fuori per infortunio per circa due mesi. Il 33enne in questa stagione ha difeso i colori del Lugano sino al 31 dicembre.

