Daniel Dos Santos Ti-Press

I bianconeri hanno presentato il nuovo acquisto.

Swisstxt

Si è presentato venerdì ai media il neoacquisto del Lugano Daniel Dos Santos: «Mi ha convinto il progetto, il Lugano è al top da diversi anni».

Per Mattia Croci-Torti sarà un elemento importantissimo per la sua trequarti: «Sono flessibile in campo. Posso giocare sulla fascia, ma la mia posizione prefertita è quella da numero 10».

Ma cosa potrà darà alla squadra bianconera? «La mia energia positiva, sono un ragazzo giovane e con i piedi per terra. Inoltre, sono rapido palla al piede nell’uno contro uno e tatticamente, così come difensivamente, posso aiutare molto il gruppo. Darò il massimo».

Swisstxt