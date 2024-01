Ha ritrovato vecchi amici Ti-Press

Ho visto diverse partite.

Ousmane Doumbia è tornato al Lugano, ma nei mesi americani in cui ha giocato per i Chicago Fire il 31enne ha sempre mantenuto un contatto diretto con il Ticino: « Sono felice di essere ritornato, non è cambiato granché ed è stato bello riabbracciare i miei vecchi compagni». «La rosa bianconera è di assoluto livello», ha sottolineato l’ivoriano, «siamo forti e penso che potremo toglierci tante belle soddisfazioni». «Il mio obiettivo è aiutare il gruppo. Se ci riuscirò ne beneficerò anche io», ha concluso Doumbia, che... è come se non fossse mai partito.

Swisstxt