Mattia Croci-Torti KEY

. E' questo il mantra ripetuto più volte da mister Croci-Torti nella conferenza stampa che ha lanciato Lugano-Winterthur.

Swisstxt

«Dobbiamo restare sul pezzo» «Sì, perché seppur basse, ci sono ancora possibilità di vincere il titolo». Per il terzultimo match di campionato, il tecnico momò dovrà far fronte a tre assenze: quelle del solito Hajrizi, dello squalificato Cimignani e di Doumbia, out per affaticamento muscolare. Impossibile non ritornare sulle voci di mercato provenienti da Bologna: «Il periodo è troppo importante, non dobbiamo perdere energie. Il tempo delle speculazioni arriverà dopo il 2 giugno».

Swisstxt