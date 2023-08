Mohamed Draeger freshfocus

Tra addii e infortuni, il Basilea ha deciso di muoversi pure in entrata sul mercato.

I renani hanno annunciato l'accordo fino al 2026 con l'ex Lucerna Mohamed Dräeger, in arrivo a titolo definitivo dal Nottingham Forest. Il terzino 27enne ha passato l'ultima stagione e mezza in prestito agli svizzerocentrali, con i quali ha siglato 7 reti e 10 assist in 54 presenze.

