Murat Yakin

Murat Yakin è intenzionato a dare spazio a chi ha giocato meno contro la Danimarca nella sfida di martedì sera in Irlanda: «Sono amichevoli per testare tutti i giocatori a disposizione». A maggior ragione visto che Akanji e Vargas sono acciaccati e in forse.

«Il 3-5-2 per gli elementi a disposizione è il modulo migliore. Proveremo come sempre a fare il gioco e a vincere. Loro sono bravi a difendere e a ripartire, dovremo fare attenzione».

Servirà dunque una maggiore efficacia in attacco: «C'è sempre anche un avversario. Ma di sicuro dobbiamo metterci più furbizia, presenza e precisione».

Swisstxt