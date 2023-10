Frimpong ha segnato il primo gol tedesco KEY

, e il suo Bayer Leverkusen hanno conquistato la seconda vittoria nelle prime due partite della fase a gironi di Europa League battendo 2-1 in Norvegia il Molde.

Xhaka, in campo tutti i 90’ I tedeschi hanno indirizzato la sfida sui loro binari già nei primi 20’ grazie alle reti di Frimpong e Tella. Secondo successo nei primi due incontri anche per l’Atalanta, andata a battere 2-1 lo Sporting a Lisbona. Per i bergamaschi reti di Scalvini e Ruggeri. Due su due pure per il Liverpool. I Reds hanno superato 2-0 con i gol di Gravenberch e Diogo Jota l’Union St-Gilloise dell’ex Lugano Amoura.

Swisstxt