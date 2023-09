Alisha Lehmann KEY

Seconda partita di Nations League e seconda sconfitta per la Svizzera, battuta a Cordoba per 5-0 dalla Spagna.

Nella sfida valida per il Gruppo 4 della League A, le rossocrociate di Inka Grings poco hanno potuto contro le campionesse del mondo in carica, che salgono così a quota 6 punti. La rivincita degli ottavi dei Mondiali, dove le elvetiche erano state surclassate per 5-1, non ha quindi avuto storia come era già successo a Auckland. Nell’altro match della serata la Svezia, prossima avversaria delle svizzere, ha vinto in Italia per 1-0, agguantando a quota 3 punti le Azzurre.

Swisstxt