Nazionale svizzera Imago

Europeo femminile del 2025 che si svolgerà in Svizzera saranno trasmesse in diretta sui canali della SRG SSR, ovvero RSI, SRF e RTS e in streaming.

Swisstxt

Tutte le 31 partite dell’ L’Euro si disputerà dal 2 al 27 luglio prossimi a Basilea, Zurigo, Ginevra, Berna, San Gallo, Lucerna, Sion e Thun.

Swisstxt