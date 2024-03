Pia Sundhage KEY

La Svizzera affronterà Ungheria, Turchia e Azerbaigian nel Gruppo B1 delle qualificazioni a Euro 2025 che si terrà su suolo elvetico.

In qualità di Paese ospitante, le ragazze di Pia Sundhage hanno però un posto assicurato alla fase finale della competizione continentale, ma lotteranno comunque per un obiettivo. Le classifiche dei gironi definiranno infatti la composizione delle leghe della prossima Nations League. La Svizzera, appena retrocessa nella Lega B, tenterà dunque di arrivare al primo posto per ottenere la promozione nella massima serie.

Swisstxt