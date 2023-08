Il pianto dell'italiana Cristiana Girelli. KEYSTONE

Sarà a sorpresa il Sudafrica ad accompagnare la Svezia negli ottavi dei campionati del Mondo femminili.

Nel Gruppo G infatti, le Banyana Banyana hanno centrato un insperato exploit battendo per 3-2 l'Italia, sopravanzando ed eliminando così proprio le Azzurre.

E dire che alle azzurre sarebbe bastato un pareggio per ottenere il secondo posto e l'accesso agli ottavi dei Mondiali, visto il ko dell'Argentina con la Svezia (2-0), invece, le cose sono andate diversamente.

La vittoria per le africane è arrivata grazie a una clamorosa autorete di Orsi e ai gol di Magaia e Kgatlana. Inutile per le italiane (ancora out ai gironi dopo Euro '22) la doppietta di Caruso.

Il clamoroso autogol di Orsi 02.08.2023

«Quei 5 gol (Svezia- Italia 5-0) ci hanno tolto certezze. Oggi il nostro vero avversario non era il Sudafrica, ma noi stesse», ha detto il ct delle azzurre Bertolini.

Impresa storica per le africane

Intanto in Sudafrica si scrive di impresa storica, mentre le Banyana Banyana (il nome dato alla Nazionale femminile, che in Zulu significa «ragazze») danzano negli spogliatoi, assaporando il successo e la possibilità di giocare gli ottavi di finale della Coppa del Mondo.

Il Sudafrica, che si qualifica alle spalle della Svezia, sfiderà l'Olanda negli ottavi.

Meritata eliminazione, il commento del ct

Mesta e meritata eliminazione dell'Italia, non certo all'altezza della situazione in questi Mondiali.

«Dispiace molto perché abbiamo lavorato molto durante questo periodo per passare il girone e non ci siamo riusciti», queste le parole del ct Milena Bertolini.

«Il mio futuro non ha importanza, ciò che conta è quello del movimento», ha proseguito come riportato dalla «Gazzetta dello Sport». «Mi auguro di aver lasciato un'eredità in questa squadra giovane, spero che il movimento se lo ritroverà in futuro».

Swisstxt - bfi