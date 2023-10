Fagioli Imago

Nicolò Fagioli non tornerà in campo in questa stagione.

Primo giocatore invischiato nello scandalo sulle scommesse del calcio italiano, il centrocampista della Juventus ha trovato un accordo con la Procura Federale per una multa di 12’500 euro e una squalifica di 12 mesi, 5 dei quali commutati in prescrizioni alternative. L’autodenuncia e la collaborazione con la Procura hanno aiutato il 22enne di Piacenza, che rischiava fino a 3 anni, ad avere una sanzione ridotta. Difficile ipotizzare cosa rischiano Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, gli altri 2 nomi finora resi pubblici.

Swisstxt