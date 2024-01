Allan Arigoni KEY

Nel test in famiglia disputato sabato a Benidorm dai giocatori del Lugano spiccava l'assenza di Allan Arigoni.

Il 25enne è infatti in procinto di lasciare i bianconeri. Sul tavolo per lui ci sono diverse offerte provenienti dall’estero. Tra le possibili mete c’è la Francia, ma ora dopo ora si fa sempre più insistente la destinazione Chicago Fire. Il responsabile dell’area sportiva Carlos Da Silva ha confermato che la trattativa è in dirittura d’arrivo e che la firma è vicina, senza però menzionare la squadra. L’ufficialità del trasferimento dovrebbe arrivare presto.

