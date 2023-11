Urs Fischer Imago

Urs Fischer non è più l’allenatore dell’Union Berlino.

Il tecnico rossocrociato ha pagato caro un inizio di stagione disastroso, che l’ha visto perdere 13 delle ultime 14 partite disputate in tutte le competizioni.

Arrivato nella capitale tedesca nel 2018, il 57enne ex Basilea è stato l’artefice della sorprendente crescita del club negli ultimi cinque anni.

Fischer ha ottenuto una storica promozione in Bundesliga all’esordio in panchina e in questa stagione ha guidato l'Union per la prima volta in Champions League grazie al quarto posto in campionato della passata annata.

Swisstxt