Jonathan Sabbatini TP

Dopo la grande eco avuta dalle parole di Sabbatini e le oltre 1500 firme raccolte dai tifosi per chiedere di prolungare il suo contratto, il Lugano ha emesso un comunicato stampa per convogliare tutte le forze e le energie sulle ultime fondamentali scadenze della stagione in particolar modo sulla finale di Coppa Svizzera.

Swisstxt

«Questo rush finale merita da parte di tutti la massima concentrazione», si può ancora leggere.

L’argomento verrà poi ripreso ed evaso «una volta consegnata agli archivi anche l’ultima scadenza, in linea con la filosofia aziendale».

In conferenza stampa Mattia Croci-Torti ha ricordato che il capitano è sembrato molto toccato dall'affetto dei tifosi, dimostratogli in questi giorni. Tuttavia, ha aggiunto il mister «Sabbatini è un professionista serio, e il suo obiettivo è rivolto alla finale di Coppa».

Finale di Coppa, che ha fatto registrare finora la vendita di più di 12mila biglietti per il settore riservato ai tifosi bianconeri.

Da ricordare inoltre che il Lugano scenderà in campo sabato allo 20:30 contro il Servette.

Swisstxt