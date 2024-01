Gabriele Gilardi Ti-Press

amministratore unico del Bellinzona.

Il giorno precedente alla prima di campionato del 2024, Gabriele Gilardi ha annunciato che non è più l’ Il 43enne, in carica da febbraio 2022, lo ha comunicato tramite un post sui suoi canali social: «Finisco il periodo del mio modesto aiuto alla crescita dell’ACB». In un’intervista ai nostri microfoni del 10 dicembre, Pablito Bentancur aveva annunciato l’esistenza di trattative che avrebbero portato lui a occupare la carica di amministratore unico, ma nessun comunicato ufficiale in tal senso è stato pubblicato.

Swisstxt