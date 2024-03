Gavranovic spiega il vero motivo che l'ha spinto a chiudere la carriera

Mario Gavranovic. Keystone

Circa cinque mesi dopo il suo ritiro dal calcio professionistico, l'ex stella della Nazionale Mario Gavranovic ha rotto il silenzio. Il ticinese ha dichiarato di essersi separato dalla moglie, sottolineando: «Il motivo principale del mio ritiro è per stare vicino a mia figlia Leonie».

Hai fretta? blue News riassume per te Cinque mesi dopo il ritiro dal calcio professionistico, l'ex stella della Nati Mario Gavranovic ha spiegato il perché: «Il motivo principale è mia figlia Leonie».

Lui e la moglie Anita hanno deciso di separarsi verso la fine della scorsa estate, e il calciatore non voleva lasciare la figlia. «Leonie ha iniziato la scuola in Ticino, voglio starle vicino», ha spiegato Gavranovic.

Visto che il trasferimento al FC Lugano non si è concretizzato, il ticinese ha lasciato il calcio professionistico. «Sono orgoglioso di ciò che ho raggiunto», dice, ringraziando tutti i suoi compagni di viaggio. Mostra di più

È arrivata in autunno la decisione di Mario Gavranovic di mettere la parola fine alla sua carriera di calciatore professionista, all'età di 34 anni, in modo un po' sorprendente e silenzioso.

Per molto tempo, il ticinese ha taciuto sui motivi del suo ritiro. Ora, circa cinque mesi dopo, si è presentato ai media a Mendrisio, rivelando che la ragione principale della sua scelta è sua figlia Leonie e che alla fine della scorsa estate lui e la moglie Anita hanno deciso di divorziare.

Gavranovic ha preferito non entrare nei dettagli delle cause della loro separazione, affermando: «È una questione privata. Posso solo dire che nella vita accadono cose imprevedibili. Sono grato alla mia famiglia per avermi trasmesso valori come il rispetto...».

Smettere per rimanere vicino alla figlia

Anche se l'ex calciatore e la moglie Anita si stanno separando, Gavranovic non ha voluto lasciare la figlia. «Leonie ha iniziato la scuola in Ticino, voglio starle vicino», ha detto il nuovo bomber del Mendrisio.

Per questo motivo la scorsa estate, dopo la scadenza del suo contratto con il Kayserispor, avrebbe voluto tornare a vestire la maglia del Lugano. Ma il club ha deciso di non ingaggiare l'attaccante. Nonostante l'accaduto, Gavra non nutre alcun rancore verso il club bianconero. «Naturalmente speravo che la situazione si risolvesse con il Lugano, ma il club ha deciso diversamente. Posso capirlo».

Anche se c'erano stati contatti con altri club, nulla si è concretizzato, e il ticinese ha sottolineato la sua volontà di rimanere vicino a sua figlia. Ha deciso di parlare ai media ora che si sente meglio, nonostante il processo di divorzio non sia ancora concluso.

«Sono orgoglioso di ciò che ho raggiunto in carriera»

Gavranovic ha tenuto a ringraziare tutti i compagni che gli hanno permesso di diventare la persona e il calciatore che è oggi. «Alla mia famiglia, ai miei amici, ai miei consiglieri, prima Otto Lutrop, poi Milos Malenovic, al mio fisioterapista Roberto, a tutti i miei compagni di squadra e allenatori nel corso della mia carriera. A tutti i club e ai tifosi. E a tutti i giornalisti che mi hanno accompagnato. Tutti loro mi hanno formato. Sono orgoglioso di ciò che ho raggiunto».

Di ragioni ne ha molte per essere fiero della sua carriera. Gavranovic è stato uno degli attaccanti svizzeri più efficienti e di successo dell'era moderna. Inoltre la sua collezione di titoli parla da sola: vincitore della Coppa di Germania con lo Schalke, due volte vincitore della Coppa Svizzera con lo Zurigo, sei volte campione di Croazia, tre volte vincitore della Coppa di Croazia con Zagabria e Rijeka.

Ora però è finita, o quasi. Il Super Mario continuerà a giocare per il Mendrisio, nel campionato di prima divisione, fino al termine della corrente stagione. Sino ad ora non è ancora riuscito a segnare e ha subito un infortunio muscolare nella sua prima partita. «Mi sono reso conto che non giocavo da mesi», ha commentato Gavranovic.

Spera comunque di tornare presto in campo per giocare qualche altra partita, ammettendo che «saranno sicuramente le mie ultime».