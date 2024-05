Hofmann ha firmato una doppietta Imago

Con una clamorosa rimonta il Bochum ha salvato il suo posto in Bundesliga.

Swisstxt

Sconfitti 3-0 in casa dal Fortuna Düesseldorf nell’andata dello spareggio di promozione/relegazione, l’elvetico Loosli (entrato al 58’) e i suoi compagni sono riusciti a imporsi con lo stesso punteggio in trasferta nella sfida di ritorno per poi fare loro la sfida ai calci di rigore per 6-5.

Swisstxt