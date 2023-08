Il bomber inglese KEY

Harry Kane è un nuovo giocatore del Bayern Monaco.

Dopo oltre un mese di trattative, i bavaresi hanno trovato un accordo con il Tottenham per assicurarsi il bomber inglese, per il quale agli Spurs andranno 110 milioni di euro, che lo rendono l'acquisto più caro nella storia della Bundesliga. Il 30enne, chiamato a sopperire a suon di gol alla partenza di un anno fa di Robert Lewandowski, ha firmato un contratto valido fino all'estate del 2027. In 435 partite con il Tottenham, Kane ha siglato 280 reti, festeggiando per tre volte il titolo di capocannoniere di Premier League.

Swisstxt