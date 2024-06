Pascal Gross KEY

Europeo casalingo battendo per 2-1 la Grecia.

La Germania ha vinto l’ultimo test prima dell’ A Moenchengladbach gli uomini di Nagelsmann non hanno avuto vita facile contro la Grecia, trovando solo all'89' il gol partita con Gross, al primo gol in Nazionale. La Scozia, avversaria come la Germania della Svizzera nella fase a gironi, non è invece andata oltre il pareggio per 2-2 contro la Finlandia dopo essere stata in doppio vantaggio. Ha invece concluso la preparazione con una sconfitta l’Inghilterra, battuta in casa dall’Islanda per 1-0 in virtù del sigillo di Thorsteinsson al 12’.

