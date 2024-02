Gli Ultras del Legia Varsavia in trasferta, immagine d'archivio. KEYSTONE

I tifosi del Legia Varsavia, in occasione del match di Conference League contro il Molde, hanno aggirato il divieto dell'UEFA mostrando una coreografia che potrebbe costar loro altre giornate di squalifica.

Nonostante un divieto dell'UEFA, i tifosi del Legia hanno esposto uno striscione provocatorio nella tribuna principale durante l'ultima partita contro il Molde, potenzialmente causando un'altra pesante multa per il club.

Il Legia Varsavia è stato eliminato dalla Conference League dal Molde.

Gli ultra della formazione di Varsavia sono famosi per le loro coreografie spettacolari e l'intenso sostegno alla squadra, che ha un seguito in tutto il mondo. Mostra di più

I tifosi della squadra polacca hanno avuto molti scontri con l'UEFA in questa stagione.

In Conference League il Legia ha superato la fase a gironi qualificandosi per i sedicesimi di finale. I suoi ultras sono conosciuti per essere delle vere teste calde, tanto che, durante la fase a gruppi, la polizia olandese aveva dichiarato che alcuni tifosi polacchi avevano attaccato i poliziotti prima della sfida contro l'AZ Alkmaar.

Il mese successivo 30 tifosi, sempre del Legia, sono stati arrestati dopo dei problemi avuti con la polizia in occasione della sconfitta per 2-1 del Legia al Villa Park di Londra.

L'UEFA è così intervenuta multando il club di Varsavia, oltre a vietare ai tifosi di età superiore ai 14 anni di sedersi nella tribuna Zyleta, frequentata dagli ultras del club, per la partita di giovedì sera con il Molde. In aggiunta, gli stessi supporter sono stati banditi dalle prossime cinque trasferte europee del club.

Ammissione di «sconfitta»?

Prima della partita infatti, sulla tribuna Zyleta, praticamente deserta, si poteva vedere uno striscione con la scritta «Questa volta hai vinto tu, UEFA».

Tutt'altro

Ma con l'avvicinarsi del calcio d'inizio, sulla tribuna principale è stato srotolato un enorme striscione: su uno sfondo verde, bianco e rosso, raffigurante i colori del club, si vedeva un omino Lego con gli occhiali da sole. Sotto l'omino si leggeva il messaggio: «Sorpresa, f************!».

E il club potrebbe trovarsi ora a dover pagare un'ulteriore salatissima multa, dopo lo striscione apparso giovedì.

Sarà comunque storia per l'anno prossimo in quanto il Legia non giocherà altre partite europee in questa stagione, essendo stato eliminato dal Molde. I norvegesi, che all'andata avevano vinto per 3-2, hanno facilmente piegato le resistenze dei padroni di casa imponendosi anche in Polonia, per 3-0.

Una tifoseria davvero focosa

Una tifoseria davvero calda quella che sostiene la squadra della capitale polacca, seguita in tutto il mondo, là dove vi sono grosse sacche di immigrati polacchi.

Gli ultras del Legia sono infatti conosciuti per delle coreografie spettacolari, che a volte vanno oltre il limite della decenza, ma senza dubbio piene di pathos per i colori che rappresentano.