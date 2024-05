Manna Ti-Press

Giovanni Manna è il nuovo direttore sportivo del Napoli.

Il 35enne, ex dirigente di Chiasso (2014-15) e Lugano (2015-2019), è già operativo a Castel Volturno per risollevare le sorti della squadra partenopea, che dopo aver vinto lo Scudetto un anno fa ha vissuto una stagione a dir poco tribolata. Manna lascia quindi la Juventus, dove lavorava dal 2019 prima in qualità di responsabile dell’Under 19 e poi come DS della Next Gen.

