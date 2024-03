Gregor Kobel lascia il ritiro della Nazionale Keystone

Gregor Kobel non scenderà in campo per la Nazionale svizzera nei test contro Danimarca e Irlanda.

Il portiere del Borussia Dortmund ha infatti dovuto lasciare il campo di allenamento spagnolo per continuare la riabilitazione dall’infortunio e per evitare qualsiasi ricaduta.

La decisione presa di comune accordo tra ASF e il club di Bundesliga, è dovuta al fatto che i tedeschi sono ancora impegnati in Champions League. Al posto del 26enne era già stato preventivamente convocato David Von Ballmoos.

