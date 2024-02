Doppio danno KEY

Anto Grgic non potrà scendere in campo in occasione delle prossime due partite del Lugano.

Il centrocampista bianconero ha infatti ricevuto una squalifica di due giornate dopo il cartellino rosso diretto rimediato domenica durante il match perso 2-1 a Ginevra con il Servette.

Swisstxt