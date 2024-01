Meschack Elia KEY

Equilibrio e tensione sportiva hanno segnato la seconda giornata di ottavi alla Coppa d'Africa, promuovendo infine Guinea e Repubblica Democratica del Congo, che ora si affronteranno.

I primi sono riusciti a spuntarla sulla Guinea Equatoriale proprio all'ultimo, per merito di Bayo (in rete al 98'). Dopo 1-1 dei 120', con rete del «bernese» Elia, la sfida tra la squadra più titolata nel torneo (a digiuno però dal 2010) e i Leopardi si è invece decisa ai rigori, al 18o tentativo. In Coppa d'Asia avanzano intanto l'Australia e il Tagikistan, le prime due qualificate per i quarti di finale.

