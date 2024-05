Kevin Rueegg KEY

Il Basilea ha riscattato dal Verona per circa 500’ Il difensore, che aveva ancora un anno di contratto con la formazione di Serie A, ha firmato per tre anni con i rossoblù, con i quali nel campionato appena concluso ha disputato 20 incontri. La formazione italiana in passato lo aveva prestato anche al Lugano e all'YB. -Il San Gallo ha annunciato di aver ingaggiato per le prossime tre stagioni Konrad Faber. Il 26enne difensore ha giocato l’ultima stagione con lo Jahn Regensburg, centrando l’immediato ritorno in 2.Bundesliga.

