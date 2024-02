Ajeti freshfocus

Dopo quattro anni e mezzo passati tra West Ham, Celtic, Sturm Graz e Gaziantep, il Basilea ritrova Albian Ajeti.

L'attaccante 26enne, formatosi nel club renano, aveva già vestito la casacca rossoblù in passato in 96 occasioni segnando 43 gol. Ajeti – che ha firmato un contratto fino al 2025 con opzione di rinnovo – ha pure giocato 11 volte in Nazionale, conteggiando una rete.

Swisstxt