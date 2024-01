Benjamin Kololli KEY

Dopo una lunghissima striscia di sconfitte e pareggi, il Basilea è finalmente tornato a sopraffare lo Young Boys, come non accadeva addirittura dall'11 luglio 2020.

A sancire il terzo ko stagionale della capolista è stato Kololli, match-winner nell'1-0 del St.Jakob.

In attesa di San Gallo-Lugano, in programma domenica alle 14h15, il Winterthur ha invece agganciato i bianconeri a quota 26, superando per 3-1 lo Stade Lausanne alla Pontaise.

L'Yverdon resta per contro sotto la linea delle migliori sei: al Servette è bastato il gol di Kutesa per aggiudicarsi il derby romando.

