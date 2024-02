Kane KEY

Non si arresta il momento di crisi in casa Bayern Monaco.

Al Vonovia Ruhrstadion, teatro dell’ennesima protesta dei tifosi che hanno causato l’interruzione del match dopo il lancio di palline da tennis in campo, la squadra di Tuchel ha perso 3-2 contro il Bochum. Per i bavaresi si tratta della terza sconfitta consecutiva dopo quelle contro Lazio e Leverkusen, attuale capolista in Bundesliga ora a +8 su Kane e compagni. -Sierro si è reso autore di un’ottima prestazione nel match che ha visto il suo Tolosa superare 2-1 il Monaco in Ligue 1. Il vallesano ha prima aperto le marcature al 41’ e poi è stato all'origine del gol di Costa.

Swisstxt