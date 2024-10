Lorenzo Pellegrini Imago

Finora a punteggio pieno, l'Italia ha rallentato la propria marcia nel Gruppo A2 di Nations League.

Padroni del campo per i primi 40' e comodamente in vantaggio 2-0, gli uomini di Spalletti hanno pagato a caro prezzo il rosso di Pellegrini, che ha permesso al Belgio di riemergere sul 2-2. Il pari dell'Olimpico fa allora felice la Francia, impostasi per 4-1 su Israele e ora a -1 dalla vetta. In Lega B, da segnalare invece il clamoroso 2-1 con cui la Grecia (capolista del Gruppo 2) ha sorpreso l'Inghilterra a Wembley, nel ricordo del nazionale Baldock (scomparso alla vigilia).

