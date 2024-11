AC Bellinzona Ti-Press

Buona prova del Bellinzona, che in casa dell'Étoile-Carouge ha però dovuto accontentarsi del 2-2.

I granata si sono fatti preferire soprattutto nel primo tempo, ma ad aprire le marcature è stato Nvendo Ferrier al 27’. I sopracenerini non hanno però perso tempo e pochi istanti dopo, al 29’, L’Ghoul ha subito trovato il pari. Nella seconda frazione i ginevrini hanno preso in mano le redini del gioco, ma le emozioni migliori sono arrivate solo dopo il 90’, quando l’Étoile-Carouge si è portato in vantaggio con un rigore a cui ha però risposto Chouik con un bel tiro dal limite al 95’.

