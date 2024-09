AC Bellinzona freshfocus

Colpaccio del Bellinzona, che ha sconfitto per 2-1 la capolista Thun grazie a una rete in pieno recupero ed è quindi salito al 4o posto in classifica.

A regalare i tre punti ai granata sono state le marcature di Ranjan Neelakandan al 49' e quella a tempo quasi scaduto di Johan Nkama (93').

La compagine di Mauro Lustrinelli, che aveva trovato il momentaneo pareggio al 62' con Elmin Rastoder, non perdeva in Challenge League alla Stockhorn Arena dall'ultima giornata della stagione 2022-23.

Dopo 7 giornate, i bernesi comandano la classifica, anche se le prime 4 squadre sono racchiuse in soli 3 punti.

