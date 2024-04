Bruno Berner KEY

Il Grasshopper ha deciso di sollevare dalle sue funzioni Bruno Berner proprio in vista della sfida col Lugano in programma sabato e valida per 32a giornata di Super League.

Gli zurighesi, penultimi in classifica, sono reduci da un serie di sette partite dove hanno raccolto solo due punti. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta subita per 3-2 dall'Yverdon. Il 46enne allenatore era stato insediato a inizio stagione dopo che Giorgio Contini non aveva prolungato, di fronte a una mancanza di strategia da parte della società

