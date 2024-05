Granit Xhaka

Il Bayer Leverkusen è la prima squadra nella storia a chiudere un'intera Bundesliga senza perdere nemmeno una partita.

Swisstxt

Attesi mercoledì a Dublino per la finale di Europa League, Xhaka e compagni hanno battuto 2-1 l'Augsburg. Grazie a un clamoroso rigore sbagliato ma ribadito in rete da Haberer al 92', l'Union Berlino ha superato 2-1 il Friburgo nell'ultima giornata, condannando allo spareggio il Bochum. Il Bayern Monaco di Thomas Mueller, che ha eguagliato il record di presenza in campionato di Sepp Maier con 473, ha concluso solo 3o dopo la sconfitta per 4-2 in casa dell'Hoffenheim.

Swisstxt