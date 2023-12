Liverpool KEY

Grazie al successo per 2-0 in casa del Burnley, in cui Amdouni ha giocato fino all'85', il Liverpool è tornato in vetta alla Premier League con due punti di vantaggio sull'Arsenal, impegnato giovedì nel derby con il West Ham.

Il match è stato deciso da Nunez e Jota. Si blocca invece l'Aston Villa, rimontato dal Manchester United nella ripresa e sconfitto 3-2 a Old Trafford. I Red Devils hanno ribaltato il punteggio con la doppietta di Garnacho e il primo gol in campionato di Hojlund. Crisi per il Newcastle di Schaer, che contro il Nottigham Forest è incappato nel 4o ko delle ultime 5 partite.

Swisstxt