Lugano – Yverdon 2:0 Credit Suisse Super League, 28° turno, stagione 23/24 16.03.2024

Il ritorno del Lugano a Cornaredo dopo tre trasferte consecutive (Coppa compresa) è stato un successo, il 4o di fila in SL come non accadeva dall'autunno 2021.

I bianconeri hanno battuto 2-0 l'Yverdon e allungano momentaneamente a +9 sul 7o posto del Lucerna.

Con Sabbatini in panchina e il trio offensivo composto da Bottani, Steffen e Celar, la truppa di Croci-Torti ha avuto il pieno controllo del match, creandosi con pazienza le proprie occasioni.

Nel primo tempo Belhadj ha aperto le marcature con un diagonale da fuori area, nella ripresa è arrivato il raddoppio di Valenzuela.

