L'estremo difensore bianconero KEY

Oltre alle numerose assenze già note, il Lugano domenica contro lo Zurigo dovrà fare a meno anche del portiere Saipi, infortunatosi giovedì nella trasferta a Bruges di Conference League.

«Abbiamo provato a forzare – ha spiegato mister Croci-Torti – ma è uscito il risentimento che ha avuto in Coppa e quindi Amir non ci sarà. Facciamo la conta di chi c'è e vedremo di mettere in campo la squadra migliore».

«Il rientro di Aliseda non era previsto, ma Ignacio si è messo a disposizione per darci, se necessario, 20-25' di qualità. Si vincerà dimenticandosi la stanchezza», ha concluso il Crus.

