Valenzuela KEY

Brutta tegola per il Lugano, costretto a fare a meno del difensore Milton Valenzuela fino al termine del 2023.

Stando a nostre informazioni l'argentino, che già non stava benissimo e aveva iniziato la partita in panchina, ha riportato un serio infortunio ai tendini dell'adduttore nel match perso domenica a Lucerna e dovrà rimanere lontano dai campi, come detto, fino all'inizio del nuovo anno.

Il 25enne, arrivato da Columbus nel gennaio 2022, con i bianconeri ha disputato in totale finora 59 incontri, collezionando 3 reti (tutte nelle 47 presenze in Super League).

